英國《太陽報》（The Sun）日前刊出英國名嘴、專欄作家克拉克森（Jeremy Clarkson）針對梅根的評論，他在文中表示希望看到全裸的梅根「遊街示眾」，這番話引發超過2萬人投訴。《太陽報》後續撤文並發布道歉聲明，不過哈利與梅根並不領情，指出《太陽報》並未親自聯繫他們道歉，認為道歉的舉動只是「公關噱頭」。

英國《太陽報》（The Sun）日前刊出英國名嘴、專欄作家克拉克森（Jeremy Clarkson）針對梅根的仇恨評論，引發爭議。

梅根與英國哈利王子結婚後爭議不斷，近日兩人控訴英國王室的網飛（Netflix）紀錄片熱播，再度引發話題。綜合英國廣播公司（BBC）、《衛報》（The Guardian）報導，《太陽報》16日刊出克拉克森評論梅根的專欄文章，這篇文章充滿措詞強烈的字眼，包括他提到痛恨梅根的每一個「細胞」，還坦言對梅根的仇恨堪比對連續殺人犯的仇恨。

他在文中寫道：「夜晚，當我躺著，我仍無法入睡，我磨著牙，幻想著有一天，她（指梅根）赤裸著身體，被拉到英國每一個鄉鎮上遊街示眾，同時間群眾大喊『可恥』，並且朝她潑糞。」

「每一個和我年紀相仿的人都是這樣想的，但讓我感到絕望的是，年輕人，尤其是女孩們，認為她很酷，她們認為她是白金漢宮的囚犯，被迫只能談論刺繡和小貓。」

英國名嘴、專欄作家克拉克森（Jeremy Clarkson）日前發表針對梅根的仇恨評論，引發爭議。（資料照／美聯社）

這篇評論刊出後，英國「獨立新聞標準組織」（Independent Press Standards Organisation, IPSO）接獲超過2萬件投訴，是該組織成立以來接獲最多投訴的文章。

文章引發軒然大波後，19日，《太陽報》在克拉克森的主動要求下撤下文章。

《太陽報》23日另外發布道歉啟事，指出專欄作家的言論不代表《太陽報》的立場，但也理解言論自由伴隨責任，很「遺憾」發表了這篇文章，並且「真誠道歉」。

不過哈利與梅根並不領情，他們的發言人表示，《太陽報》並未連繫薩塞克斯公爵夫人本人親自道歉，顯示整起道歉舉動的真正意圖只不過是「公關噱頭」。

發言人指出，社會大眾絕對應該得到《太陽報》為了「危險言論」感到遺憾，但要不是《太陽報》繼續利用仇恨、暴力、厭女來從中獲利，現在也不會是這個局面，「真正的道歉是要完全改變報導內容及道德標準，令人遺憾的是，我們並不預期這會發生。」

針對外界批評，克拉克森也在推特發文，坦言自己「笨拙地」在文章中借用「權力遊戲」（Game of Thrones）場景，「我非常震驚讓這麼多人受傷，以後我會更小心。」