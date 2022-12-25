花蓮縣富里鄉19屆鄉長宣誓就職典禮今下午於鄉公所舉辦，卸任的鄉長陳榮聰與新任的鄉長張容榕2人均未出席。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣富里鄉19屆鄉長宣誓就職典禮今下午於鄉公所舉辦，卸任的鄉長陳榮聰與新任的鄉長張容榕2人均未出席。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

今是地方公職人員當選人就職日，選前宣布退選仍當選的花蓮縣富里新科鄉長張容榕，下定「不入主鄉公所」決心，未在宣誓就職典禮現身，讓富里陷入「無主」窘境。縣府明預計討論派代鄉長事宜，並另訂期日、通知當選人補行宣誓，屆時如未宣誓就職，縣選委會將依法在3個月內完成補選。

政治素人張容榕8月底登記參選富里鄉長後，10月初突然透過臉書宣布退選後便神隱，但因《公職人員選罷法》中無退選機制，加上相關程序已完成，官宣退選無任何法律效力，最後她在後援會拉票下，以413票差距擊敗拚連任的陳榮聰順利當選，不過她仍透過臉書宣布不會宣誓就職，並強調自己戶口已遷離富里鄉。

花蓮縣富里鄉19屆鄉長宣誓就職典禮今下午於鄉公所舉辦，卸任的陳榮聰，新任的張容榕2人均未出席，現場相當尷尬，鄉公所人員見信印無法交接，10分鐘便宣布，鄉長第二次宣誓就職將於3個月內與公所協調後另行公告。

縣選委會表示，依法定程序，富里鄉公所須第2次通知新任鄉長宣誓就職，屆時張容榕仍未到，將依《公職人員選罷法》於鄉長出缺日起3個月內，舉辦補選，在此之前，縣府則會先指派代理鄉長，並進行補選作業。縣府民政處本於地方自治監督權責，明將討論並盡速派代鄉長，因「鄉不可一日沒有鄉長」。