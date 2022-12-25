來台發展多年的日籍女星佐藤麻衣，2014年與台塑集團創辦人王永慶的長孫王泉仁結婚並組家庭，但2017年爆婚姻觸礁，夫妻倆不但分居，近期還傳出離婚官司開打3年，王泉仁僅想月付6萬贍養費。婚變疑雲延燒數天，麻衣首度證實正在打離婚官司，而公公王文洋的宏仁集團被問及此事，僅說「不方便回應」。

麻衣8年前與王泉仁結婚，婚後生下一子，成為幸福的貴婦；好景不長，這段豪門婚姻維持3年就變質，麻衣獨自帶著兒子返日，過著偽單親的生活。最近《壹蘋新聞網》爆料，麻衣已開打跨國離婚官司，王泉仁主張自己年薪約450萬台幣，僅是一般上班族，只願意給麻衣每月6萬台幣的贍養費。

根據《三立新聞網》報導，麻衣承認正在打離婚官司，但不便透露細節，僅回應：「趕快落幕」，而宏仁集團被問及此事，公關代為表示：「我們不方便回應。」

麻衣忙著打離婚官司之餘，今年初悄悄從社群平台復出，IG簡介寫著「A new beginning still a secret… （一段嶄新的開始，目前還是秘密）」；上月底她分享帶著兒子賞楓的照片，最近又透露不少台灣朋友來日本玩，會帶著知名品牌的喉糖拜訪她，讓麻衣深深懷念，感性地寫下：「一吃到就會回想起這時期在台灣一直下雨濕濕的濕冷，又沒有暖氣的台灣房子，出門像冷凍庫一樣冷的攝影棚待一整天身體凍僵，喝喝薑茶吃喉嚨糖，錄完大家一起去吃火鍋的日子。美好的回憶。」