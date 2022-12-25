連江縣長王忠銘今（25）日宣誓就職，他上任後首先批示2件公文，即聘任甫卸任的前縣長劉增應，擔任連江縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心首席顧問，另任命原教育處長陳冠人擔任連江縣副縣長，至於教育處長遺缺尚未公布。

新任連江縣副縣長陳冠人國立台灣師範大學教育研究所學校行政碩士班畢業，曾任台北縣貢寮國中校長、新北市明志國中校長，2014年校長退休後返鄉馬祖，接任教育局長職務，後經組織變更為教育處長迄今。