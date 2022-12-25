各縣市議會今選出正副議長，中廣董事長趙少康直言，選前台南與高雄不斷爆出黑金與黑道治國弊端，昨天，高雄市議會更出現前國民黨議員曾俊傑帶槍投靠民進黨競選副議長的醜聞，這兩個南台灣淳樸、善良的縣市，在民進黨長期執政下，成了子彈與黑金橫行的悲情城市，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，為什麼只會躲起來，不敢站出來說明？難道吃多了黑金的甜頭，已經成為黑道禁臠？

趙少康表示，當選高雄市議長的康裕成，曾經因詐領助理費被判刑確定，還以羞辱式質詢對待韓前市長，不只有失議員監督市政的職守，真正羞辱的更是全體高雄市民。至於背信棄義投靠民進黨的曾俊傑，更是完全「不演了」，絲毫不顧忌剛投給他的一萬兩千多名選民心裡怎麼想？為了自身政治利益，吃相難看至極。

趙少康指出，高雄這兩年不斷出現浮屍，光這個月就已經有3具，陳其邁好像已經見怪不怪，或者根本視而不見，真是令人驚恐。至於台南，選前破治安史紀錄的88槍槍擊案，至今還找不到藏鏡人，關鍵人郭再欽被在地政商人士稱為「地下市長」人盡皆知。

趙少康直言，選前治安問題一直延續到現在，選個議長竟然有國民黨議員被押車恐嚇的荒唐事件，因為檢調的鄉愿姑息，不積極偵辦官商勾結、黑金與暴力事件，導致台南鄉親做出錯誤選擇，真是令人感嘆。

趙少康強調，台南跟高雄在民進黨長期執政下，不只建設與福利落後，薪資水準更明顯低於全台，現在鄉親連只求人身安全與政治清廉都不可得，榮譽感都沒了，蔡英文跟蘇貞昌要負最大責任，難道吃多了黑金的甜頭，已經成為黑道禁臠？