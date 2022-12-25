嘉義市長黃敏惠就任第11屆嘉義市長後致詞。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠今天宣誓就職第11屆嘉義市長後，與各界觀禮貴賓合照。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠連任第11屆嘉義市長宣誓就職典禮25日在文化局音樂廳舉行，文化部長李永得主持、監誓及監交，黃敏惠再向中央喊話兌現鐵路高架化全額補助、蓋輕軌的承諾，她強調，這是選票反映出來的基層民意。

黃敏惠表示，第3任期經過許多波折，更覺得任重道遠，感謝這些波折，也感謝所有超級市民不懼寒流來襲，出門投票，展現嘉義市民主聖地的風範，共同寫下台灣民主新的一頁。

黃敏惠還說，去年疫情三級警戒，百工百業經濟衝擊大，嘉義市約有8成的服務業，感謝市議會及多位市議員支持，嘉義市普發2000元振興經濟消費現金，是台灣本島唯一縣市的創舉，不僅紓困顧民生，又能拚經濟、搶商機，市府團隊與市民朋友攜手共度疫情難關。

黃敏惠更向中央喊話，這次選舉，展現了3大民意，第一、希望中央履行承諾，嘉義市鐵路高架化由中央全額負擔；第二、台鐵與高鐵間的輕軌，希望中央能趕快同意、趕快來做，帶動嘉義市的發展；第三、嘉義市有很多地方建設及社會福利要推動，希望中央大力支持與協助。

李永得特別恭喜黃敏惠市長高票當選連任，同時創下多項台灣地方自治史紀錄，包括台灣同一縣市、民選首長中任期最長即將超過16年；第1次當選連任、9年任期屆滿後，隔4年再當選、又連任，難以被超越；因為重行選舉延後投票，成為最晚當選的市長。

宣誓就職典禮有南興國中管樂及嘉義女中舞蹈表演，黃敏惠的母親黃鄭梅子、先生蔡宗佑醫師及各界貴賓觀禮，場面盛大隆重，現場特別為黃敏惠已故父親前台灣省議員黃永欽、已故前國策顧問陳政寬，留2個位子，表達感念之情。

黃敏惠宣誓就職後，到市長辦公室接篆視事批閱公文，期勉市府團隊繼續做「有溫度的戰鬥團隊」，把嘉義市向「雲嘉南觀光休閒消費中心」推進，成為「台灣新都心」。