有些人面對別人的意見會虛心接受，不過也有些人非常有主見，不喜歡被說教，《搜狐網》運勢專欄點名3星座性格獨立，除了天生較固執之外，也對自己十分有自信，因此不喜歡別人對自己的決定指手畫腳。

▍獅子座

獅子座很愛面子，加上與生俱來的王者氣息，非常適合當個領導者，不過也正因為對自己十分有自信，只要是獅子認定的事情，基本上無論是誰試圖扭轉他們的看法，或是提出任何建議，獅子絕不會有一絲動搖，而是固執地走出屬於自己的一條路。

▍摩羯座

摩羯座個性務實沉穩，也相當固執，雖然平時給人一種不善言辭的感覺，對任何事情抱持可有可無的態度，然而一旦固執起來，就算身邊有不少反對的聲音，摩羯座也會一路堅持到底，因為沒有努力過就輕言放棄，不是摩羯座的人生信念，即便最後結果不如預期，他們也絕不後悔當初的決定。

▍金牛座

金牛座個性獨立自主，無論是工作或是生活，總是拚盡全力，對於身邊親朋好友也溫柔對待，不過一旦金牛座認定一件事情之後，無論身邊的人如何跟他們講道理都是行不通的，反而會加深他們的堅持，唯有自己真正體會過，金牛座才有可能改變原本的想法跟決定。