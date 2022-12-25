茂盛醫院贈送1套應景的抗寒衣物，包括麋鹿服、帽子、聖誕襪等物給寶寶。（茂盛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

茂盛醫院兒科醫師簡佳裕提醒，近期許多民眾會上山追雪，建議不要帶嬰幼兒去，夜晚容易失溫，且暖爐、電毯、發熱衣、暖暖包等抗寒法寶都不適合用嬰幼兒。（茂盛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

台中茂盛醫院25日喜迎聖誕寶寶！40歲產婦李小姐25日產下體重3120克的男寶寶，茂盛醫院贈送1套應景的抗寒衣物，讓寶寶在寒冷的聖誕節被眾人的愛暖暖包圍；茂盛醫院兒科醫師簡佳裕提醒，建議嬰幼兒採取洋蔥式穿搭，暖爐、電毯、發熱衣、暖暖包等「抗寒法寶」恐致燙傷。

40歲產婦李小姐結婚2年遲遲未懷孕，今年3月下旬至茂盛醫院初診，經醫院諮詢協助，順利自然受孕，於25日產下體重3120克的男寶寶，令夫妻2人相當感動；李小姐的先生說，很感謝茂盛醫院的醫師們像聖誕老公公一樣送來孩子。

茂盛醫院負責接生的麻醉科醫師廖信明、婦產科醫師陳彥宇則代表院方贈送１套應景的抗寒麋鹿服、帽子、聖誕襪給寶寶。陳彥宇也預計，今天應該將有4位聖誕寶寶誕生。

茂盛醫院兒科醫師簡佳裕提醒，近期許多民眾會上山追雪，建議不要帶嬰幼兒去，夜晚容易失溫，且暖爐、電毯、發熱衣、暖暖包等抗寒法寶都不適合用嬰幼兒。暖爐的熱源太局部、電毯和暖暖包所產生溫度可持續高達40度以上，恐燙傷嬰幼兒，而嬰幼兒穿發熱衣若流汗，反而會把水氣包在發熱衣裡，導致更冷，寶寶不會說話，強烈不建議嬰幼兒使用上述保暖工具。

簡佳裕也說，嬰幼兒最佳的保暖方法就是洋蔥式穿搭，可視環境隨時穿脫，再者，替寶寶戴帽子及手套、襪子會有很好的保暖效果。另，室內可使用暖氣將溫度維持在24至25度，能避免暖爐這種局部性熱源可能發生燙傷等危險性。

簡佳裕表示，至於大人愛的泡湯、洗熱水澡也都不適合嬰幼兒。另也呼籲家長，千萬不要怕嬰幼兒受寒就抱到大床同眠，以免發生被子堵住嬰幼兒口鼻，或受大人擠壓而發生猝死的意外。