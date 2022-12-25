許多幼稚園都會趁著聖誕節舉辦成果發表會。一位家長近日抱怨，近日他為了兒子的聖誕表演，特地花3800元預約髮型設計師做頭髮，沒想到跳舞跳得很好、長得最帥、喊得最大聲的兒子，卻連續兩場表演都被老師安排在舞台上的角落，讓他氣得直呼要像其他人當「恐龍家長」跟老師施壓，貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「靠北幼稚園」發文表示，兒子第一次登上舞台表演，所以他相當重視，表演前5天還特地花3800元帶兒子去設計頭髮，「當天舞台上我兒子是全班最帥最亮眼的，是所有小孩中最耀眼的主角」，不過表演時原PO才發現，兒子連兩場表演都被老師安排在角落，「錄影拍照時畫面很難看，因為沒有在正中間」。

原PO坦言「看到舞位排位時我很不爽，非常不爽，超級不爽」，之後聽說其他家長有找老師商量舞蹈、舞台的安排，「更讓我火大，超級火大」，認為老師因此才把兒子安排在角落，「是不是會吵的才有糖吃，若是的話那我也要當恐龍家長來保障我兒子的應得權益」，預告未來每件事情都要去找老師施壓，老師不同意就找園長，園長不同意就找外面人士施壓，認為不施壓的結果就是兒子失去應有權益。

對此，許多人紛紛回應，「不用變！您已經是⋯」、「每位孩子都是家長心中最棒的，中央的位置只有一個，莫非要變成中央伍為準，全班排成一條直線…」、「大家都不要吵～通通排中間成一列！都是C位，但看不到臉～這樣最好！」。