為積極實踐綠色永續目標，外貿協會推動鼓勵企業界加入「ESG綠色好夥伴」計畫，揪公協會、企業客戶、合約商等業者一起動起來，達成聯合國大會通過的17項永續發展目標(SDGs)，以實際行動落實永續會展。凡達成7項以上SDGs為金質夥伴，達成3至6項SDGs則為銀質夥伴。成為好夥伴的業者可享有世貿一館、台北國際會議中心及南港展覽館1、2館會議室設備租金優惠。

今年共計學校、公協會、會展業者等40家廠商熱情響應，為地球盡一分心力。其中，專業會議顧問公司如圓桌、集思、滿力、艾力得及威立等除自身推動ESG外，更帶動客戶辦理活動時一起落實永續。此外，上銀科技及中國人壽已能自產綠電，而中國人壽更已取得8張再生能源憑證。

永續議題是國際社會的趨勢潮流，外貿協會「ESG綠色好夥伴」計畫揪企業一起實踐綠色環保、減塑減碳、循環綠能，努力帶動更多會展業者攜手共進產業永續。