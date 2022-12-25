許淑華到南投縣議會，祝賀南投縣議長何勝豐、副議長潘一全順利高票連任。（楊靜茹攝）

許淑華在縣府批第1件公文，發文給中央及地方外並說明「淑華已於111 年12月25日宣誓就任本縣第19屆縣長，同日接篆視事」。（楊靜茹攝）

南投縣建縣72年首位女縣長許淑華，與副縣長王瑞德、秘書長洪瑞智。（楊靜茹攝）

南投縣長宣誓就職及交接典禮25日在文化局演藝廳舉行，行政院主計總處主計長朱澤民監交下，縣長許淑華走馬上任，成為南投縣建縣72年來首位女縣長。許淑華說，「南投利益」與「縣民福祉」是她唯一的主張及立場，只要有利於南投發展，一定全力以赴，當選，就是責任的開始，她將優先處理垃圾問題。

朱澤民監交下，前縣長林明溱將印信交給新任縣長許淑華，完成交接儀式。立委馬文君、前副縣長陳正昇及教育界、工商團體等各界人士都出席觀禮，許淑華的雙親也到場見證。

林明溱表示，卸下職務，要感謝縣府團隊，讓他曾獲五星縣長肯定，也要感謝立委馬文君，及許淑華在立委任內，為南投縣積極向中央爭取經費；同時感謝妻子默默支持，讓他全心投入工作，他最感到遺憾的，就是南投沒有焚化爐，對於垃圾困擾，要向許淑華致歉。

許淑華就職後立即上工，祝賀南投縣議長何勝豐、副議長潘一全順利高票連任，相信何勝豐、潘一全繼續領導南投縣議會，一定能督促、協助縣府團隊將所有縣政做得更好，未來府會合作打拚下，打造出讓縣民更幸福的新南投。

許淑華隨即回縣府辦公室批公文，第1件公文發文給中央及地方外，並說明「淑華已於111 年12月25日宣誓就任本縣第19屆縣長，同日接篆視事」，同時批定副縣長王瑞德等人的任命案，南投縣正式邁入許淑華執政時代。

許淑華表示，她曾擔任南投市長，對批公文並不陌生，無論如何，當選，就是責任的開始，為了實現競選承諾，將請各單位檢討並編列預算，付諸實施，其中最重要的，就是優先處理南投縣的垃圾問題，未來將拜會相關縣市長，請求協助處理，希望短期內有明確成果，提高南投垃圾處理能量。