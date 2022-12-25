由小提琴家林昭亮帶領的大師星秀音樂節（TMAF），讓學子可以直接和音樂大師學習，明年將邁入第五屆。這些年來，跟著疫情變動而在台、美兩地舉辦音樂節，參與的學子也陸續考上交響樂團，或在大賽上有傑出表現，明年度第五屆也將首次加入長號名家，指揮大師史特拉金也將來台，帶領學子前進。

林昭亮表示，「過去四年挑戰雖然很多，但繼續理念是我們的任務，務必要創造出最高水準的音樂環境。」

大師星秀音樂節在2019年成立，四年來和其他單位一樣，遇上疫情挑戰，在遵循防疫措施的狀態下，安排來自世界各地的青年學子與音樂大師學習，2022年在文化部和民間單位協助下，順利邀請著名指揮大師長野健來台，還有近百位來自世界各地的音樂家在台巡迴演出。

參與的學子也陸續在音樂道路上傳出佳音，包括小提琴家Angela Wee獲聘紐約大都會歌劇院管弦樂團副首席、低音提琴家Nicholas Arredondo獲得洛杉磯愛樂3年駐團合約等。比賽方面亦有許多傑出表現，小提琴學子吉田南（Minami Yoshida）在2022年獲得印第安納波利斯國際小提琴大賽（International Violin Competition of Indianapolis）銅牌。

明年大師星秀音樂節將在2023年7月29日至8月13日登場，2023年1月1日開始報名。