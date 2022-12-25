資深媒體人黃光芹近來連日踢爆當年疫苗採購內幕，繼「陳時中醉醺醺地來」、「政府繞來繞去最後只得找上海復星」後，今(25日)再揭《攤開疫苗採購的老帳本》(系列3)，直指「前方拼命搶疫苗，後方裝死卡EUA！」痛批衛福部對已知BNT必須先取得授權，所持態度是完全袜盯袜動。

黃光芹指出，陳時中去年8月3日在記者會上說：「食藥署也以公文最速件簽署了BNT緊急授權!」然而，檢視衞福部在民間採購疫苗過程中的行政怠惰，非但既不快、也不速，多的是一頁荒唐史。衛福部對已知BNT必須先取得授權，所持態度是完全袜盯袜動，要不是BNT主動提醒：「你們得先通過EUA，否則疫苗無法排程、生產、裝瓶，只好等下一批!」否則政府只會誤事，不會成事。

「人命關天，絕不可能再拖。」黃光芹提到當時，民間3方團隊急得像熱鍋上的螞蟻。因為授權必須把分散在德國四處的18座廠全都納入，這樣18條線才能火力全開。黃光芹特別強調，指揮中心昨日晚間回擊，說得雲淡風輕，殊不知重新印刷、改「復必泰」標籤的工廠，又與零下低温產製疫苖的18座工廠分處兩端，他們動動口，前方工作人員忙得人仰馬翻，哪有發發新聞稿、開開記者會說嘴那麼簡單？

黃光芹還批，在接下來工作團隊與食藥署溝通的過程中，簡直如同做了一場惡夢。要什麼、没什麼，最常聽到對方說：「有啦！有啦！」但拖到最後火燒眉頭了，卻什麼都没有，令他們不禁懷疑：公務員真有那麼笨或那麼壞嗎？

BNT這一方也氣得跳脚，那一段時間他們應付全球訂單，忙得要死，台灣說不要的時候就不要、說要的時候比誰都還要急。最令他們無法理解的是，BNT疫苗已經國際認證，全球有超過100個國家使用，未受其他國家刁難，唯獨台灣政府非要他們重現「實驗室裡的數據」，才願意給緊急授權，令他們感到不可思議。

經查，疾管署在同年3月在「疫苗接種須知暨意願書」上的確載明，BNT疫苗已獲得我國緊急授權使用（EUA）；同年6月10日食藥署也對外宣布，已發給嬌生和輝瑞/BNT疫苗緊急授權。唯，陳時中說法不一，稱接種意願書上雖有載明，但打得到才有，BNT最後沒有進到台灣，所以没有。

「試問陳前大部長，没有EUA，怎麼打得到？難道說話都不打草稿？」黃光芹質疑，再對比同時間政府對日本捐贈AZ疫苗之EUA處理，照食藥署長吳秀梅的說法是：「因為AZ疫苗已通過EUA，不同的廠只需檢附各自的製程資料。」總之，政府的標準不一、作法不同、快慢也有別。

黃光芹並預告：系列4，待續。