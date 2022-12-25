第13屆台東市長就職典禮今天舉行，台東縣豐榮國小合唱團受邀領唱國歌。（蔡旻妤攝）

豐榮國小化身小軍人喊口令唱國歌，饒慶鈴大讚可愛。

台東市第13屆市長宣示就職典禮昨天在台東市公所舉行，新任市長陳銘風宣誓就職時強調會與市公所同仁建立專業、親切、高效能的團隊。受邀唱國歌的台東縣豐榮國小合唱團像軍隊般踢正步創意進場「健康！活力！台東台東，You are No.1」，琅琅上口的口號也讓縣長饒慶鈴大讚「台東台東，You are No.1，真可愛！」

12位合唱團孩子不畏寒冷天氣，雄赳赳氣昂昂踢正步進場「齊步走，1212，健康！活力！台東台東，You are No.1」唱起國歌模樣可愛吸睛，台下來賓鼓掌叫好。由於今天同樣是縣長就職典禮，受邀出席觀禮的饒慶鈴得提前離席準備，她瞬間記起口號來誇獎孩子，「豐榮國小好可愛喔！台東台東，You are No.1」

第13屆台東市長就職典禮今天舉行。（蔡旻妤攝）

豐榮國小校長毛慧莉謙虛地說，託孩子的福才能參加典禮，坐在台下聽孩子唱歌特別感動，很開心身為豐榮國小的一員，也特別從永安國小請來老師孫于婷協助指導，「很佩服孫老師總是有不一樣的創意，很欣賞孩子們不畏寒冷天氣代表學校唱國歌的決心」。

孫于婷說，合唱團員從1到6年級學生都有，起初先是受邀元旦領唱國歌，但在12月10日臨危受命，要在市長就職典禮唱國歌，雖然曲目相同，但必須與元旦演出有區別，由於練習時間只有短短2周，加上年底期間大家非常忙碌，「得讓孩子跟自己短時間內熟悉兩種版本的國歌。」

新任市長陳銘風與卸任市長張國洲一同進入會場，就職典禮由縣府祕書黃奇明主持，主計處副處長陳宇華擔任監誓人，陳銘風市長宣誓就任第13屆台東市長，並頒發38里里長當選證書，其中新園里里長陳輝宗7連霸，最年輕的為28歲豐榮里長施皓軒。

陳銘風說，今天是台東市1個新的里程碑，大家現在所努力的一切，都是台東美好未來的根基。他和市公所同仁會建立專業、親切、高效能的團隊，帶給市民朋友新的觀感、體驗、期盼，台東市有條件成為世界地圖上最誘人的城市，會用專業讓市民朋友們以生活在這座城市感到光榮。

張國洲致詞時表示，在公所8年來的心情無法用言語形容，未來要轉換跑道到議會服務，只要大家有任何需要，他會為大家服務。他也留下約3億多元經費給接任的陳銘風，讓他可以好好發揮建設。