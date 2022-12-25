日本46歲搞笑藝人小黑(クロちゃん)相貌奇特又言行古怪，經常在綜藝節目被惡搞，不過單身10年的他，近來在TBS節目《水曜日的DOWNTOWN》與小20歲女偶像配對成功，然而他告白成功後，竟沒問過女方意見就直接喇舌親吻，讓棚內女嘉賓及觀眾噁到不忍直視，直呼：「好可怕」。

節目《水曜日的DOWNTOWN》日前在「MONSTER LOVE」(怪獸愛)單元裡，除了幫助小黑找到女朋友外，也順便招募女團成員，目前就有3名小黑女友候選人組成「都內某所」出道，其中一位26歲的大眼正妹リチ(Richi)，正是剛接受小黑告白的女孩，近日節目播放她與小黑的激吻片段，可見小黑聽見Richi接受告白後，立刻深情抱住女方長吻，還稱：「妳是我的人了」，讓錄影棚內的女嘉賓們忍不住吐槽：「好可怕」、「他還在親啊」、「別親了可不可以！？」。

畫面曝光後，日本網友也看不下這一幕，直喊：「女生怎麼做到的，真是了不起」、「我看到都快要吐了，竟然還是跟小黑親」、「美女與野獸的組合，兩個人根本湊不在一起」，另外，也有網友稱女方願意交往，僅是因為想成名，見此，小黑向《體育報知》強調：「這是以結婚為前提的交往，我們很認真」。

而時隔10年重新感受愛情滋潤的小黑，也談起交到女朋友的興奮心情，他表示現在經常和Richi膩在一起，也會配合她喜歡散步的喜好，花1個鐘頭走路回家。不久過後，他們將在接下來的節目同居，屋裡24小時均有攝影機在拍。他坦言很期待將來的日常相處：「當Richi說『我會讓你幸福』、『我會結束小黑的悲慘命運時』，給我很大的鼓勵，她真的像王子一樣可靠」。