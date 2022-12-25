三重區第4屆119位新當選里長， 25日在三重區公所十樓禮堂舉行頒發當選證書典禮，其中當選里長中有32人為女性，創下歷史新高；三重區長陳奇正期勉全體里長，當選是責任的開始，期盼大家帶著民眾的肯定與期待，做好為民服務工作，與市府、公所一起打造建設更優質的三重。

本屆三重區119里中，有29人是新任里長，其中女性里長共計32人、佔比率26.9％，創下歷屆新高，凸顯女性參政意願及關心公共事務；新北市議員王威元致詞時也開玩笑稱，不僅里長的女性比例創下新高，本屆三蘆地區的9名市議員，也僅有3位是男性，「以後可能就要變成男性保障名額」。

其中仁義里長林武雄及正德里長賴樹林完成10連霸，連續9屆當選的77歲長安里李宗烈是最年長的里長、最年輕的則是30歲永安里長黃麗伃；黃麗伃表示，感謝里民再次支持自己，才得以再次連任，未來將會持續推動享食冰箱，並廣邀里民參與里長經費分配，讓大家決定錢該怎麼用。

陳奇正表示，感謝里長在基層克盡職守，積極反映各里民眾所需，了解、協調及解決民眾問題，協助市府傳達各項政策與施政成果，里長在第一線服務里民，工作內容多元幾乎全年無休，十分辛苦。

他說，需要對公共事務有熱忱，願意為里民付出的人，才能做好里長這份工，並期待與119位里長好好做事情，深入基層攜手合作為民服務，共同謀求三重區市民的福祉，共創安居樂業的三重。