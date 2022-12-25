華碩（2357）集團旗下亞旭電腦今年再度前進美國消費性電子展CES 2023，秀出新一代Wi-Fi 7科技的應用、車聯網、智慧工廠等相關應用，亞旭指出，今年將延續往年成果再創網通解決方案新頁，其中電信商等級（TR069）的Wi-Fi 7一系列產品已拍板於2024年上半年量產出貨。

亞旭深耕網路技術多年，近年開始開花結果，亞旭透露，除積極參與策略夥伴的Wi-Fi 7新一代晶片共同先期開發（PoC）proof of concept，也同步與歐美大型電信商進行接洽，設計出符合電信商等級（TR069）的Wi-Fi 7一系列產品，該款產品預計2024年上半年量產出貨。

亞旭表示，已趨成熟的5G/Wi-Fi專網解決方案將搭配整合式管理平台，支援Wi-Fi 6/7新世代無線網路，透過整合多功能5G小基站、5G NR ODU/CPE/USB Dongle及Wi-Fi 7 Mesh路由器等裝置，輕鬆架設快速穩定數據的聯網，此營運模式已有不少實績可考，如南臺灣水利災防及智慧農業、國立海科館5G專網升級水下感測應用、壽山智慧動物園的AR等，也與中華電信合作參加國發會項目，針對高雄輕軌提供端到端5G專網解決方案，應用亞旭5G終端裝置和小基站，有效預防各線輕軌和月台間的碰撞、提高大眾運輸安全。

另也將此解決方案應用於智慧工廠場域，協助整合AIoT物聯網技術，解決業者龐大聯網設備產生的巨量資料傳輸壅塞、連線不穩定和非即時性的痛點，提供製品即時訊息，將工廠管理優化升級。

另在車聯網部分，亞旭也有所著墨，亞旭指出，新研發的行車裝置及道路系統配置，結合了車側、路側、雲端等智慧運輸先進技術，讓移動科技穿越城鄉。「車側」技術所開發的iDVR及5G C-V2X OBU（On-Board Unit）等產品搭配智慧感知、輔助駕駛、UBI差異化車險系統建置與移動載具管理等技術，偵測車輛行駛動態與行車軌跡，方便車隊物流管理。

亞旭強調，經長期與海內外公部門合作，亞旭現已發展出需求反應式公車，並成功導入臺灣多數縣市與海外，像是台南沙崙智慧站牌智慧交通平台系統服務等。亦提供南港消防局的車側5G C-V2X OBU及路側5G C-V2X RSU系統，利用C-V2X及RTK（Real Time Kinematic）技術，高頻且快速的傳輸緊急車輛位置、路況及號控資訊，能精確將位置訊息提供給號誌控制系統，並切換為優先號誌，提前疏解前方車流、降低事故發生率，提高出勤救災效率。