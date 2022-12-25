40歲美籍南韓藝人AMY（에이미）過去以甜美外型和富有家世走紅，她曾擔任過播音員，也曾登綜藝節目，不過2012年因吸毒被判8個月有期徒刑和2年緩刑，演藝事業因此受到重創，沒想到隔兩年又被警方查到有吸毒行為，遭法院判處驅離出境，且規定時間內不得入境，去年1月21日她懲罰規定時間已過，她飛回南韓卻再度犯下吸毒罪刑。

AMY去年入境南韓後，2月到8月和共犯B某一起買了5次毒品，分別有3.5克冰毒和2克K他命，從4月到8月她總共吸了6次毒，除此之外，她涉嫌購買搖頭丸和合成大麻，她一審被判3年有期徒刑，不過AMY上訴表示自己是被逼迫的，法院認為不存在暴力脅迫購買，因此二審駁回上訴維持原判。

新聞曝光後，南韓網友紛紛失望表示：「一旦染毒真的很難戒掉吧」、「都已經被強制出境了，再來南韓又因為吸毒被抓」、「毒癮感覺越來越重的樣子」、「毒品真的是很危險的東西」、「真的很不珍惜自己」、「還記得之前她求著要參加家人喪禮說一定要回來，結果現在又染毒」。

AMY過去參加綜藝真人秀，她在節目上透露家境殷實，她出手闊綽曾給朋友100萬韓元（約台幣2.4萬元），她表示小時候不知道家裡很有錢，身邊的朋友都是有錢人，所以沒有覺得特別不同，對於富裕的背景，AMY解釋是因為祖母有錢，所以從小才錦衣玉食。

‘세번째 마약 투약’ 에이미, 이번엔 징역 3년 확정 | 언론사 뷰 https://t.co/KUxlPDTuj4

마약류를 투약하고 거래한 혐의로 기소된 방송인 에이미(40·본명 이윤지)가 징역형의 실형을 확정받았다. — redninga65 (@redninga77) December 25, 2022

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！