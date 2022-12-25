波蘭神鋒萊萬多斯基（Robert Lewandowski）在今年世界盃帶領球隊闖進淘汰賽，也是隊史睽違36年再度打進16強，而同樣率領阿根廷終結冠軍荒的梅西（Lionel Messi），萊萬認為明年歐洲金球獎絕對非他莫屬，也提到希望在職業生涯結束以前，能夠與梅西效力同支球隊。

萊萬接受《Mundo Deportivo》專訪談到明年金球獎人選，毫無意外提到了梅西的名字：「也許有球員在俱樂部的成績更好，但世界盃冠軍已經決定誰會贏得金球獎，梅西肯定是處於領先位置，他所取得的成就已經表示一切，現在他可以好好享受冠軍滋味了。」2020年在47場比賽狂轟55球、10助攻的萊萬，是該年度公認足壇第一人，不過歐洲金球獎因為疫情關係而取消，萊萬只能與生涯最大獎項擦身而過。

梅西在世界盃前就已保持良好狀態，在巴黎聖日耳曼的19場比賽打進12球、14助攻，加上世界盃冠軍及賽會金球獎（不同於歐洲金球獎）的加持，梅西有機會能夠重新奪回歐洲金球獎寶座，至於本季轉戰巴薩隆納的萊萬表現也不遑多讓，同樣替俱樂部出賽19場比賽，繳出18球及4助攻的成績，不過梅西最大的競爭對手還是在PSG的隊友姆巴佩（Kylian Mbappé），本季他在20場比賽中攻下19球、5助攻，也以強大進攻能力拿下了世足金靴獎。

Imagine Lionel Messi and Robert Lewandowski linking up 🤩 pic.twitter.com/OH3rKlc1Ml — ESPN FC (@ESPNFC) December 24, 2022

萊萬在本屆小組賽與梅西交手，賽後2人被鏡頭拍到交頭接耳一番，萊萬不願透露交談內容，不過他也表示希望能在退休之前，能和梅西一起攜手作戰，「他的比賽風格就是攻勢製造機，是任何前鋒都夢想合作的球員。」