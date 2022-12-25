有的人在戀愛中依然可以清晰理智，有的人一旦談戀愛後就什麼都不顧，以對方為基準，甚至拋棄自己原本的朋友和工作，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、金牛座、獅子座容易一談戀愛智商就歸零，因認為感情至上，這時就會投入所有的信任，覺得自己的戀人是最好的。

▍雙魚座

雙魚座容易為感情的事喪失理智，而且是願意主動為愛情犯傻，本來就喜歡用情商跟人相處的雙魚座，對待自己的戀人，更是願意丟下所謂的聰慧，因為那樣顯得自己的目的不單純，而且用理智來談戀愛，不只沒有戀愛的樂趣，對戀人也有不夠信任、不夠尊重的感覺。

▍金牛座

金牛座雖然在戀愛中不容易犯傻，但當陷入愛河時，他們會投入全部的信任，但金牛座的智商還是有的，只是不願意去使用，會堅持到信任度被透支為止。

▍獅子座

獅子座一戀愛就容易犯傻，這是過於自信的表現，對於親手挑選的感情，獅子座願意用智商來當基石，即便是揣著明白裝糊塗，也要求得穩穩的幸福，有些獅子座感情至上，容易被戀愛沖昏頭，怎麼看都覺得自己的戀人好，想讓全世界都看到自己的甜蜜，但如果有人說自己傻，獅子座會直接忽視。