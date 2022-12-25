受南鐵地下化工程影響，東門陸橋27日起將封閉後局部拆除改建，8個月後再恢復通行，因東門陸橋為市區重要東西向道路，警方找來志工站路口舉牌，宣導用路人走替代道路提前改道，降低交通衝擊。

台南市鐵路地下化工程達尾聲，原本計畫拆除開元陸橋，因對交通影響甚大暫緩實施，東門陸橋27日起局部拆除改建，封閉長達8個月，台南市交通局已提出替代道路提供改道，降低交通衝擊。

東門陸橋拆建後，現有機車道將永久封閉，僅留東門圓環南北機車道可正常通行，未來將改以鋼便橋恢復通行，開放機車與小型車共行。

封橋在即，警方找來志工在路口舉牌，宣導改走替代道路，初期將在陸橋兩側與周邊重要路口將派義交人員導引車流，以防用路人27日後仍誤闖陸橋。

警方表示，東門陸橋東側周邊道路多為狹小巷道，不適合作為替代道路使用，東門路西向車流將提前至東門城圓環西側實施彈性管制，用路人提早由勝利路右轉青年路，或繞行圓環右轉由府連路改道。

過去常利用東門陸橋的東西向道路往返者，警方建議可利用小東地下道（大灣交流道）、民族路四維路地下道（東寧地下道）、青年路平交道（青年路）、府連地下道（開山路、府連路）、林森路大同地下道（健康路）、中華東陸橋（臺1線中華東路）等處道路，均可提前改道，分散車流行駛。