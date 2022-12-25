台北市長蔣萬安今天就職，其競選提出的政見承諾未來市府女性閣員比例提高至3分之1。民進黨台北市議員顏若芳炮轟，蔣萬安31位首長閣員僅有5位、6分之1是女性，剛上任就跳票。北市府回應，除性別比例外，新將重視法規及政策中的性別意識，追求實質平權。

顏若芳批評，蔣萬安剛上任就跳票，不要以為自己有蜜月期，即起就要受監督，在蔣萬安競選市長提出的政見當中，第一大項「好好工作」其中就有細項「女性大舞台」，承諾未來市府女性閣員比例提高至3分之1。

顏若芳表示，綜觀目前蔣萬安提出的31位首長級閣員，僅有副市長林奕華（2月才上任）、都發局長王玉芬、社會局長姚淑文、觀傳局長陳淑慧、公訓處長何雅娟共5位是女性，僅約6分之1，離蔣萬安的承諾3分之1明顯有一大段差距離。

顏若芳說，蔣萬安寧願犧牲市民權益，硬找個林奕華來做政治操作，也不要完成對市民的承諾，真是不知道國民黨人才是多缺？未來4年，希望蔣萬安好好努力，戰戰競競完成對市民的承諾，大家都會盯著看。

北市府發言人羅旺哲回應，蔣萬安秉持用人唯才原則，性別是重要遴選標準，同時平衡考量包括專業在內的多重因素。除性別比例外，新上任的北市府團隊也將重視法規及政策中的性別意識，追求實質平權。

國民黨北市議員游淑慧受訪時反問，差幾個？得知要再多6位才達標，她表示要叫蔣萬安增加女性的覓才。但她也分享自己以前到北市府到現在，都感嘆一件事情，女性的政務官確實比較難找，因為女性通常比較考慮家庭因素，不願意離家背井。

游淑慧說，如鄭照新願意從台北到台中，可是如果換成女生，小孩子若在小學六年級，女性就不願意，這是以前尋覓女性政務官常常面臨到問題，不是不找，而是很多優秀而且年輕人才常常考慮家庭因素，不願意離鄉背井，變成受限地域。

她認為，蔣萬安有這樣的目標、尊重女性的想法，這一點很重要，但是尋覓女性閣員跟政務官的時候，不管中央、地方都會處出現這種狀況。