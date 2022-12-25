日前下午5時許，駕駛行經彰化縣員林市員林大道一段與中山路一段路口時，見前方路口燈號由黃燈轉為紅燈後，他與其他車輛便停下來等待，沒想到，有輛計程車疑未注意燈號已改變，竟然從外線闖紅燈左轉，沒多久就被橫向起步的車輛撞個正著，全程車禍畫面也被駕駛的行車紀錄器拍下；網友見畫面後也笑翻「結局沒有讓人失望」、「療癒」。

臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」日前上傳1段20秒影片，影片拍攝地點位於彰化縣員林市員林大道一段與中山路一段路口，該大馬路口紅綠燈號誌由黃燈轉為紅燈後，未通過停止線的車輛皆停下來等待，豈料，有輛計程車疑似未注意燈號已改變，竟然從外線車道直接闖紅燈左轉，由於橫向車道的汽、機車皆已起步，闖紅燈的計程車就在路口遭橫向車輛撞上，也讓一旁機車緊急煞車，該計程車撞擊後，整輛車向右轉移90度，其他車輛也減速經過車禍路段。

影片一出，網友紛紛留言表示「這是對闖紅燈者最好的結局」、「活該不守規矩」、「還好不是撞孕婦載幼童的摩托車」、「療癒」、「交通違規罰金要全面檢討了，目前罰金太低了」、「紅燈過那麼久了耶！而且還從外車道左轉」、「賞心悅目，有錢就是任性」、「結局沒有讓人失望」、「看到想要的結果」。