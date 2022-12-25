今天除各縣市正副議長之爭，苗栗縣18鄉鎮市代表會主席、副主席寶座也重新洗牌，新1屆鄉鎮市代表會主席、副主席結果出爐，其中頭份市代會競爭最激烈，投票同票抽籤，最終結果由前縣議員溫宜靜當選主席。
頭份市代表會主席、副主席之爭，因前主席溫俊勇與其親妹妹、縣議員溫宜靜互換跑道，也都順利雙雙當選議員、代表，而溫宜靜與張家榮搭檔參選主席、副主席，對上陳漢清、許銑倫，雙方在選舉中各得6票，最後以抽籤方式，溫、張分別抽籤當選。
另外，竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉、大湖鄉、苑裡鎮、西湖鄉、南庄鄉原主席都順利連任，各鄉鎮市當選名單如下。
苗栗市主席陳仁杰、副主席王封台
竹南鎮主席何秀綿、副主席李誠
公館鄉主席趙興邦、副主席彭旻萱
銅鑼鄉主席林九炲、副主席賴碧雲
苑裡鎮主席洪晃琦、副主席林俊廷
後龍鎮主席花麗卿、副主席周政發
西湖鄉主席古召善、副主席吳俊毅
三灣鄉主席邱騰森、副主席彭秀珠
獅潭郷主席林昌元、副主席謝發汶
三義鄉主席林盈富、副主席張玉鳳
大湖鄉主席謝見德、副主席陳永豪
通霄鎮主席徐淑雲、副主席黃啓森
卓蘭鎮主席詹永光、副主席詹秉憲。
造橋鄉主席陳裕福、副主席廖義勇。
頭屋鄉主席凃金臺、副主席范賢達
南庄鄉主席黃順源、副主席莊新妹
泰安郷主席陳道光、副主席葉純輝
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