今天除各縣市正副議長之爭，苗栗縣18鄉鎮市代表會主席、副主席寶座也重新洗牌，新1屆鄉鎮市代表會主席、副主席結果出爐，其中頭份市代會競爭最激烈，投票同票抽籤，最終結果由前縣議員溫宜靜當選主席。

頭份市代表會主席、副主席之爭，因前主席溫俊勇與其親妹妹、縣議員溫宜靜互換跑道，也都順利雙雙當選議員、代表，而溫宜靜與張家榮搭檔參選主席、副主席，對上陳漢清、許銑倫，雙方在選舉中各得6票，最後以抽籤方式，溫、張分別抽籤當選。

另外，竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉、大湖鄉、苑裡鎮、西湖鄉、南庄鄉原主席都順利連任，各鄉鎮市當選名單如下。

苗栗市主席陳仁杰、副主席王封台

竹南鎮主席何秀綿、副主席李誠

公館鄉主席趙興邦、副主席彭旻萱

銅鑼鄉主席林九炲、副主席賴碧雲

苑裡鎮主席洪晃琦、副主席林俊廷

後龍鎮主席花麗卿、副主席周政發

西湖鄉主席古召善、副主席吳俊毅

三灣鄉主席邱騰森、副主席彭秀珠

獅潭郷主席林昌元、副主席謝發汶

三義鄉主席林盈富、副主席張玉鳳

大湖鄉主席謝見德、副主席陳永豪

通霄鎮主席徐淑雲、副主席黃啓森

卓蘭鎮主席詹永光、副主席詹秉憲。

造橋鄉主席陳裕福、副主席廖義勇。

頭屋鄉主席凃金臺、副主席范賢達

南庄鄉主席黃順源、副主席莊新妹

泰安郷主席陳道光、副主席葉純輝