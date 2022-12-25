大甲鐵砧山後方山林大火，台中消防局動員消防隊員前往搶救。（圖／取自臉書「我愛大甲2」）

台中市大甲區25日下午發生山區火燒山！火葬場旁第一公墓疑因燒金紙和雜草，於強勁東北季風助長下，造成一發不可收拾；台中市消防局動員大甲等消防分隊前往灌救，避免火勢延燒。警消表示，下午3時許，現場指揮官回報火勢控制，目前正持續殘火處理中。

台中市消防局今天中午1時47分獲報，大甲區中山路火葬場第一公墓附近發生火燒山，經動員大甲、外埔、大安、后里、梧棲分隊及第五大隊，出動消防車14輛、消防人員30名，由第五大隊組長趙冠斐指揮救災，全面進行灌救，以防火蛇在風勢助長下，一發不可收拾。

警消表示，因現場是大甲火葬場旁公墓，金紙及雜草迅速燃燒，今天東北季風強，風勢強勁造成火勢發展迅速，目前無人員傷亡，下午3時許，現場指揮官回報火勢控制，目前正持續處理，撲滅火勢中。

民眾到大甲鐵砧山旅遊，從遠處山頭看到火勢和濃煙蔽天，民眾拍照PO在地方臉書「我愛大甲2」，提醒大家火燒山嚴重，已封路搶救請大家改道；台中市消防局進行殘火處理中。