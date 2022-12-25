女星小甜甜（張可昀）日前因理念不合而離開宋逸民的教會，被對方發聲明指控「私生活有極大狀況」，雙方正式決裂。風波延燒數天，金剛今（25日）PO文挺小甜甜，並不悅地反問宋逸民：「難道說要百分之一百照著您所說的去做那才叫生活檢點嗎？」

金剛認識小甜甜10幾年，早把女方當妹妹、家人，眼見小甜甜這幾天深受輿論壓力，稍早在社群平台發聲，他表示小甜甜加入此教會之前，很擔心她會被欺負，是小甜甜一直要他放心，卻發生想不到的事，不禁質疑宋逸民：「身為一個前輩甚至是所謂的神職人員的您今天所發出來的新聞稿甚至聲明都讓我覺得神愛世人這句話好像不存在那個教會一樣？還是說神只愛自己人？難道說要百分之一百照著您所說的去做那才叫生活檢點嗎？這也讓我對此教會充滿了疑問！」

最令金剛不滿的，是小甜甜被公開批評「私生活有極大狀況」，金剛嚴正地強調，他認識小甜甜10幾年，非常清楚她絕不可能私生活不檢點，因為小甜甜不菸不酒、不上夜店、不觸法也不交一堆男友，「如果硬要說她私生活不檢點的地方大概就是可以一次吃三碗泡麵吧！以及愛吃而已！」

最後，金剛不捨小甜甜遭抹黑、傷害，盼望外界能用同理心明辨是非，而不是酸言酸語。

小甜甜和宋逸民的教會正式鬧翻後，網友紛紛到雙方的社群平台，看到挺自己的留言，小甜甜一一回覆：「不會的，當了媽媽，就要刀槍不入……只是私生活混亂是在稱讚我欸……我何德何能一個忙著拍戲顧孩子的媽媽還有精彩私生活，謝謝你，我會很強壯的」、「現在確實拍戲育兒，沒啥時間了，況且對我而言什麼宗教，只要心中有便在你心中」、「有問題的永遠是人不是神」等。