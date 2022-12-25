藝人蔡允潔今（25日）聖誕節剖腹產下女兒「小福星」，據悉她進手術室到生產，僅花20分鐘升格人母，剛出生的女兒體重4045g、身高53cm，產後將會先住進優兒寶產後護理之家，專心坐月子、調養身體。

蔡允潔今年5月結婚，並在7月宣布懷孕好消息，蔡允潔坦言前一段時間確實很焦慮、憂鬱，身體也很疼痛，只能透過粉絲專頁發洩負面情緒，但真的到了卸貨天，卻期待女兒快樂，蓋過身體的不適。

她說最要感謝的是老公，「謝謝他的容忍，之前因為疼痛、負面，帶給他的所有壓力，他也是第一次當爸爸，我都只顧到自己忘記老公的感受，真的很對不起老公，他真的承受了很多。」

蔡允潔夫妻倆還沒想到替女兒取什麼名字，「我們有選擇障礙，很嚴重。」至於像爸爸還像媽媽，蔡允潔表示醫生說通常女生會長得像爸爸，但目前還看不出來；而懷孕後期一直挺巨肚的她表示，終於能不用承受近90公斤的體重了，「我覺得我的膝蓋真的快受不了，希望產後慢慢調理回來。」