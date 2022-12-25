國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇，25日下午出席在中山區崇實區民活動中心的「與頭家開講」活動，她致詞時痛批，蔡政府至今沒有檢討、反省跟改革，這種傲慢的態度實在令人無法信任，呼籲大家在明年1月8日的「台北市長延長賽」投下選票，讓民進黨知道人民憤怒的聲音。

王鴻薇說，台北市長蔣萬安今天出席就職典禮，實在令人感到光榮，可是台北市長選舉尚未完成，延長賽正是台北市第3選區立委補選。尤其北松山與中山區是蔣萬安的本命區，她有不能輸的壓力，呼籲選民明年1月8日當天出門投票，讓蔣萬安順利交棒，沒有後顧之憂。

話鋒一轉，王鴻薇痛批，蔡政府即便在九合一大選落敗，仍然沒有改革、反省與檢討，蘇貞昌依然眷戀權位，前新竹市長林智堅、前桃園市長鄭文燦的論文指導教授陳明通，也安坐在國安局長位置上。她並向底下民眾喊話蘇貞昌、陳明通下台，獲得不少響應。

她也提到，衛福部長薛瑞元嗆關心BNT次世代疫苗的永齡基金會創辦人郭台銘像「BNT推銷員」，顯見蔡政府態度傲慢，不值得大家信任，要大家在投票日投票，讓民進黨知道人民憤怒的聲音。

不過，王鴻薇表示，希望大家不要執著於民調，認為她聲量高、選情佳，畢竟選民不出門投票，自己就無法贏得本次選舉，期盼各位在1月8日當天出門投票。

台北市王鴻薇蘇貞昌陳明通