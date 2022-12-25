屏東市代主席選舉最終以抽籤決勝負，並由蕭國亮抽中籤王，成功二連霸。（謝佳潾攝）

屏東市民代表會25日下午召開正副主席選舉，國民黨推選蕭國亮挑戰二連霸，但遭同黨當選人指控有「排黑條款」疑慮，另推出林淑香參選，2人歷經1個多小時「黨內互打」到第2輪投票後，因平手而採抽籤決勝負，現場有民眾戲稱這是「關公與媽祖的對決」，大家看得緊張不已，最終由蕭國亮抽中籤王，成功二連霸。

第20屆屏東市民代表會有23席市代，藍占10席、綠7席、無黨6席，國民黨屏東縣黨部認為屏東市是首善之區，除守住公所外也要拿下代表會，因此24日特地在黨籍市民代表當選人會議中，推派蕭國亮參選主席、挑戰二連霸。

不過縣黨部的決議卻引發爭議，未出席會議的林淑香、嚴詠馨、傅建雄、謝雪鳳、任峻賢等5名當選人，認為會議出席人數並未過半，且蕭國亮因卡前市長弊案而官司纏身，不符合「排黑條款」，所以他們要另選林淑香當主席，就此藍營分裂，也讓這場屏東市代主席選舉格外刺激。

蕭國亮除握有同黨的5票之外，另也拉攏到綠營4人、無黨2人，林淑香也在取得同黨5票支持外，拉到綠營3人、無黨3人，2人預計都各有11票，而勝負的關鍵票就落在無黨籍的錢權宏身上。

不料，開票過程並不如雙方預期般，除錢權宏疑因兩邊都不想得罪，最後選擇不投票外，嚴詠馨也疑因失誤把票投給自己，導致首輪投票結果是蕭國亮11票、林淑香10票、嚴詠馨1票，但因票數未過半而進到第2輪投票，最終因雙方各拿11票而採抽籤決勝負。

這場主席選舉因有爭議性而吸引不少人關注，場外更是聚集許多圍觀民眾，大家一聽到要抽籤決勝負，無不直呼「也太刺激了」，還有人戲稱「這是場關公與媽祖的對決」，大家看得緊張不已，最終由蕭國亮抽中籤王，成功二連霸。

蕭國亮開心道，每個代表都很優秀、很努力，選後的國民黨一定會團結，對於選舉期間不愉快的事情，就讓它隨風而去，最重要的是對市政的監督與推動。至於官司問題，蕭國亮說，有很多對他有利的證據在一審時都被隱匿，目前二審開始進入審理庭，他有補齊證據，相信司法會還他清白。