BNT次世代疫苗再掀熱議，媒體人張禹宣24日在臉書發文直批，衛福部三巨頭一人一種說法，莊人祥指鹿為馬，把舊款的單價疫苗跟次世代混為一談，失言「BNT推銷員」的薛瑞元還在談「上海復星」，唯一唱反調的王必勝，是當中頭腦算是清醒的，喊出希望BNT在台設分公司，明年度不排除採購次世代疫苗，三巨頭之所不同調，都是來自一個共同的理由，陳時中一心選市長，根本沒落實交接、沒當一回事。

「衛福部三個傻瓜。」張禹宣指出，當時，不只是台灣、BNT原廠同樣也有意跳過上海復星，直接提供台灣3000萬劑的兒童與次世代疫苗的「額度」，並去掉上海復星剝削近半的價差，甚至是將分裝的技術交給台灣，一旦掌握等同台灣新的「護國神山」，然而這契機，陳時中如何反應？陳時中絕隨後聲稱「個人沒辦法做決定」，允諾交辦周志浩處理後續事宜，最後卻人跑去選市長，然後把「天上掉下來的善意」丟進垃圾桶。

他質疑：結果是什麼？結果就是OMICRON在台灣大爆發，造成無數人確診甚至死亡，結果就是兒童疫苗一度缺乏，次世代疫苗遲遲到來，還只有一個廠牌。這些都早在一年前，郭台銘都已經預警也做出處理，卻被衛福部置之不理，如果當年衛福部有當一回事，現在全台灣人早就都打完次世代疫苗，也沒有兒童疫苗的問題，疫情造成的傷亡也能降低，最重要的是台灣具備自主向原廠購買、分裝的能力。不必再看中國大陸臉色。

張禹宣強調，回到現在，薛瑞元除了講了一句「推銷員」，至今還在感謝「上海復星」願意換約，渾然不知台灣已經可以直接跟BNT原廠購買。天兵如莊人祥，還在指鹿為馬聲稱台灣仍有300萬劑BNT庫存，把舊款的單價疫苗與次世代混為一談，主張打追加劑是不是次世代沒差別。還在談過去曾經被上海復星拒絕換疫苗，完全證明一件事，陳時中根本沒把可以直接跟原廠交涉的事情交接下去。