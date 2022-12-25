傳出總統蔡英文將在27日召開國安高層會議，將針對義務役延長1年做討論，拍板後立即送政院核定。此消息一傳出，在PTT引發熱烈討論，有網友說，「不演了」，也有人甚至直言，「年輕人不投民進黨，黨的鐵拳來了」。

PTT八卦板鄉民紛紛說，「不知道在衝三小 」、「還好我早就免役了， 嘻嘻」、「順便叫4個月的補齊」、「原本當4個月的也要補到一年吧」、「這次選舉年輕人敢不投民進黨 ，給你點顏色瞧瞧 」、「年輕人不投民進黨，黨的鐵拳來了」、「好欸！支持啦，反正我當完了！嘻嘻」、「不演了」。

也有鄉民說，「住軍營就沒有房價太高的問題」、「麻煩把最愛台灣的閃尿先抓回去當兵」、「改短也是你、改長也是你，核電什麼時候復工？」、「我只想問當初是哪個智X改成4個月的？」、「總算要聽爸爸的話啦？」、「強健身體~掃地一年~」。

針對役期，民進黨立法委員劉世芳、鍾佳濱及國防安全研究院所長蘇紫雲等人，23日曾於立法院舉辦記者會，呼籲義務役期恢復1年，更指國防部應改革訓練內容、提升待遇、強化全民防衛戰例。