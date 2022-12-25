吳皓昇近期不用拍戲，專心在家當奶爸。（吳皓昇提供）

吳皓昇、文汶與女兒模模度過第一個1家3口的耶誕節。（民視提供）

49歲的演員吳皓昇與老婆文汶 1 個多月前喜迎愛女「模模」，文汶22日已從月子中心回家休養，25日度過第一個「1家3口」的溫馨甜蜜耶誕節。新手爸爸吳皓昇說，因為文汶出月子中心後馬上投入她經營的猴爺保養品工作，晚上回家再忙小孩，他這幾天都是女兒的主要照顧者，年將屆50才得女，他苦笑自己體力真的不行，才親自照顧幾天，竟然要戴「護腰」！

吳皓昇說，因年輕時腰部受傷，護腰已經N年沒用過，但最近長時間彎腰換尿布、照顧小孩，「昨天就不行了，護腰默默翻出來！」笑說在月子中心常被稱讚外型看起來不像快50，「但太久沒重訓、運動，體力騙不了人啊！」

吳皓昇、文汶與女兒模模度過第一個1家3口的耶誕節。（民視提供）

為了全心陪老婆待產、迎接女兒到來，加上劇情安排，在民視《市井豪門》飾演坐享齊人之福的「豪門」代表吳皓昇，已經「失蹤」好一段時間，他說很謝謝公司貼心安排先讓他休息，這1個多月來他每天都過得很「充實」，「其實是手忙腳亂，尤其這幾天剛出月子中心，很慘！連續3天都沒怎麼睡覺，因為女兒也需要適應新環境，雖然很多親友警告提醒過要有心理準備，但還是沒想到寶寶回到家後的要重新適應環境、味道、溫度的適應期，真的這麼可怕；模模已經很乖，但她喝奶喝很慢，很幼秀，每4小時喝一次配方奶，只是她喝一次要1個多小時，喝完要尿尿、便便，拍嗝、再睡覺，才睡著一下，下一餐又要開始了！」即便女兒睡著了，他也每10分鐘就要去看一下才安心，他苦笑說，所以兩個新手爸媽忙翻了，「基本上我們的耶誕夜是輪流睡覺、輪流失眠！」兩人已經連續好幾天無法好好睡覺。

文汶研發的猴爺嬰幼兒美膚油女兒是當然代言人。（文汶提供）

但他很慶幸女兒帶財，才出生沒多久，尿布、空氣清淨機、媽媽減重等相關母嬰產品代言邀約都上門，也是老婆經營的猴爺「嬰幼兒美膚油」最佳且免費代言寶寶，「會不會她還沒周歲，就賺到人生第一桶金？」製作人王珮華也說他女兒長相像秀氣小男生、以後一定是美女，已預約「先來當童星好了」！

吳皓昇、文汶與女兒模模度過第一個1家3口的耶誕節。（民視提供）

吳皓昇也驚喜發現自己和老婆小時候的照片和女兒長相幾乎一模一樣，「所以小孩真的不能偷生啊，我們3個小時候長相根本像同一個模子刻出來！」