台中市長盧秀燕親自出席揭牌儀式，並表示成立數位治理局要加速智慧城市發展。（張亦惠攝）

台中市數位治理局首任局長林谷隆。（張亦惠攝）

台中市政府資訊中心升格為數位治理局，是市長盧秀燕首個實現的政見，新局長由研考會專委林谷隆接任，25日盧秀燕也親自參加揭牌儀式，並強調，成立數位治理局是要讓城市治理、市民服務更智慧，加速智慧城市發展，讓台中更好。

數位治理局在盧秀燕、林谷隆、多位議員及學界嘉賓見證下正式揭牌，盧秀燕表示，人類生活越來越數位化，為了與時俱進，政府的治理、對民眾的服務聯繫都應更智慧，因應需求台中市政府成立數位治理局，未來會加強軟、硬體設施，讓資訊連結設備更好，減少有城鄉落差；透過智慧化提供更好的服務。

盧秀燕舉例，台中市正在辦理的台中購物節，過去仰賴人工兌獎，現在都改為智慧化的APP，登錄發票、中獎兌獎等操作極為簡單；之前辦理的台灣燈會，當時資訊中心也設計APP可在園區導航，現在智慧化服務分散在各局處，需要數位治理局來整合、管理。

林谷隆指出，數位治理局共有4個科，分別是創新服務科、數位匯流科、整合規劃科及系統彙整科，主要業務是整合台中市政府各局處智慧化服務，目前各局處或多或少有智慧化服務，未來希望將服務功能整合；另一目標是要消弭偏鄉數位落差，包括資安、教育等面向。

林谷隆指出，資訊中心過去的表現大家有目共睹，台中市不管在政府資訊開放、圖資系統上都是全國數一數二，未來數位治理局會更深化、優化資訊中心功能，提供更便捷的服務，更要結合產業與學界量能，一齊推進台中智慧城市發展及治理。