中陽集團攜手國際同濟會大台中會、3鼎紅餐飲集團，25日邀請來自台中市5所國小的優秀清寒學童到異想新樂園免費遊玩，讓孩子一同歡度耶誕節。（中陽集團提供／潘虹恩台中傳真）

深耕在地40年的中陽集團投身社會公益不遺餘力，25日攜手國際同濟會大台中會、3鼎紅餐飲集團，邀請來自台中市5所國小的優秀清寒學童到異想新樂園免費遊玩，讓孩子一同歡度耶誕節，留下美好回憶。

有感於弱勢學生能接觸到的戶外學習場域較少，中陽集團商業不動產事業體總經理葉家揚說，「期待透過民間企業力量，以實際行動貫徹企業社會責任」。此次結合集團旗下中陽建設、大買家量販及異想新樂園等資源，讓參與活動的學童能在遊戲中不斷拓展學習經驗，進而嶄露獨特的天賦能量，給予更多向前的力量。

「同濟會傳書香 一日父母清寒優秀學童購書」活動已邁入第16屆，迄今幫助上千位優秀的國小學生。此次邀請台中市新平、頭汴、光隆、九德及旭光等5所國小共250名師生，一同至異想新樂園，除了讓學生感受學習的多樣與豐富性外，同時兼具知識性探索及動態性的體驗。

國際同濟會大台中會指出，「一日父母」活動的發想，是希望活動當天讓學童的父母有喘息的時間，由來自社會上善心人士陪同購書、遊玩、用餐，但會員人數不多、經費有限，需往外尋求援助，會友們獲知都慷慨解囊贊助，或提供物品與人力相挺。此外，也感謝3鼎紅餐飲集團加碼贈票，相信樂園之旅能讓每位學童擁有愉快回憶。

3鼎紅餐飲集團董事長洪丞現則說，許多弱勢家庭與特殊狀況的孩子是需要各界的支援與照顧，孩子成長過程中需要的不只是物質與環境上的改變，連帶著精神與心靈也是需要被照護，希望藉此善行義舉能發揮拋磚引玉的效果，讓愛心照亮每個角落、讓社會更祥和美好。