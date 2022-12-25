配合政府穩定物價及春節期間車輛外觀維持清潔需求，中油宣布，民眾於春節期間至全台220個直營加油站附設機器（人工）洗車據點，均維持優惠價不漲價且服務不打折，讓大家安心過好年。

中油表示，直營加油站附設機器（人工）洗車以快速、清潔、明亮之定位，提供車主愛車外觀快速清潔的服務，並以公司研究單位自行研發之泡沫蠟與美容蠟，提供實惠且具品質保證洗劑，讓民眾愛車在春節期間「閃亮亮」。