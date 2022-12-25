知名音樂人許志遠（DJ Point）曾獲金馬獎肯定，曾以《地球最後的夜晚》獲第55屆金馬獎最佳原創電影音樂獎，今年又以《一家子兒咕咕叫》入圍金馬音樂獎項，創作才華有目共睹，不料驚傳他近日因肝癌離世，享年48歲，另許多音樂人發文哀悼。

音樂人許志遠曾是重傷害、潑猴樂團DJ，2005年曾推出個人創作專輯《點》，巧妙將電子樂和台灣傳統戲曲結合，創作大膽又創新，2017年以電影《強尼凱克》入圍金馬獎最佳原創電影音樂獎，2018年以地球最後的夜晚獲得第55屆金馬獎最佳原創電影音樂獎，今年入圍金馬獎的電影《神人之家》配樂就是許志遠和音樂大師林強合作，受到不少影迷肯定創作功力。

音樂人李威在臉書上曬出與許志遠的生前合照，透露許志遠堅持自己的夢想，不與生活妥協，生活清貧，兩人合作有15年，許志遠的專長是創作編曲，兩人因音樂認識，成為忘年之交，上週李威收到許志遠的病危消息，立刻奔赴醫院見最後一面，昨（24）晚凌晨2點半李威收到許志遠的病逝消息。

與許志遠合作15年的音樂人李威證實，許志遠24日凌晨2點因肝癌病逝於三總松山院區，透露他是積勞成疾，英年早逝令不少親友悲痛，相關治喪事宜家屬還在商議中。

許志遠與林強曾組過樂團《志樂》，兩人是電腦樂隊組合，受儒釋道思想啟蒙，以志於道，成於樂。志勉，故名「志樂」；許志遠接觸DJ後開始創作，他生前參與劇場等配樂製作，後投入在電影配樂中，也有不少DJ活動和廣告配樂。