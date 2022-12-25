美國國會剛剛同意21架綽號「疣豬」(Warhog)的A-10C攻擊機退役封存，後續動向令人好奇。一種看法認為，可能會成為軍援烏克蘭的裝備，特別是烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)在俄羅斯入侵後不久，緊急向美國請求100架A-10攻擊機，不過當時美國還未準備好而無法提供。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，列茲尼科夫最近在《華盛頓郵報》發表的評論文章，提到戰爭爆發後，如何向美國請求軍備支持的細節，其間美國政府的立場發生了相當大的變化，原本只願意提供單兵武器，到最近同意轉讓愛國者飛彈。但是美國官員仍然對於是否支持固定翼戰鬥機保持沉默。

列茲尼科夫表示，在3月下旬時，他希望美國趕緊提供A-10，原因是當時俄國的機械化部隊在烏克蘭北部拉出「一字長蛇陣」，而A -可以投放大量的彈藥，對付 俄羅斯坦克縱隊。除了著名的30公釐口徑GAU-8/A 復仇者旋轉機砲以外，翼下掛架可以掛各類型的對地打擊武器。

列茲尼科夫說：「我們得知，美國有100架封存中A-10可供使用，大部分存於在戴維斯-蒙森空軍基地(Davis–Monthan AFB)，所以提出這個數量。」

他說的不算錯，截至今年11月，「飛機墳場」裡有100架疣豬，其中49架是A-10A， 還有51架的A-10C。然而，較舊的A型處於無法飛行的狀態，多年來已經嚴重拆解備件。」

據列茲尼科夫的說法，當時美國國防部長奧斯汀，駁回了烏克蘭申請疣豬的請求，說「這是不可能的」、「沒有意義的」，這些飛機不具對空能力，將成為俄羅斯防空部隊的目標。

列茲尼科說：「那我知道了，你說的有道理。」

這是烏克蘭官方唯一提出申請A-10的消息，之後就不再提出，而是持續請求提供F-16，即使是早期型也可以，不過美國官方還沒有明確說法。

隨之而來的是，美國軍方將AGM-88高速反輻射導彈 (HARM)改裝到烏克蘭的 MiG-29 和Su-27戰鬥機上使用。協助烏克蘭戰鬥機備打擊俄羅斯防空系統的能力。前陣子，五角大廈宣布，向烏克蘭軍方提供「航空彈藥精確套件」，也就是聯合直攻彈藥(JDAM)，可能也是安裝在烏克蘭戰機上，但是在未來，也可能安裝在美製軍機。

無論如何，人們已經達成共識，俄烏戰爭必須使得烏克蘭在軍備上走向北約化，空軍機隊也不可能例外，蘇聯時代留下的戰機只會愈來愈少，過渡到更現代的西方機種，而且這一過程一定是儘早開始。

雖然A-10面對現代防空系統可能難以迴避，尤其是在沒有高級戰術戰機的保護情況下更是如此。但它們可以替代烏克蘭空軍現有的Su-25攻擊機， A-10的攻擊力與防護力更勝於Su-25。