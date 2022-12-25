宜蘭縣長林姿妙（右）順利連任，今（25日）在教育部長潘文忠（左）監誓下，宣誓就職第19屆縣長。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣長林姿妙（右3）主持副縣長及政務一級主管的布達及宣誓典禮；有副縣長林茂盛（左3）、社會處長林蒼蔡（右1）、勞工處長林文裕（右2）、秘書處長曾成陽（左2）及文化局長呂信芳（左1）等5人，均為現任的小內閣成員。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣長林姿妙順利連任，今（25日）在教育部長潘文忠監誓下，宣誓就職第19屆縣長，林姿妙表示，感謝鄉親全力相挺，上屆就任期間在「驚滔駭浪」下，有說的都做到了！未來會繼續努力向前走。

林姿妙在致詞中說，上屆任內4年中，在弊案纏身、「驚滔駭浪」下，她簡單做人、認真做事、勇敢向前走、敬好宜蘭；這段時間謝謝縣府團隊全力以赴，一起努力拚出宜蘭好生活，讓經濟、交通、建設、老人福利、教育及文化能齊頭並進，名聲福祉、環境永續。

林姿妙指出，過去4年交通部分，高鐵延伸、鐵路高架、東部快鐵、台62線延伸頭城及台2庚延伸線，這些重大建設都是大家打拼的成果，必會加快速度讓交通更順暢，創造宜蘭更多產業經濟發展。

她進一步說，財政方面，長短期債務比率都已符合規定，對鄉親的承諾說到做到，讓3萬多名學童享有免費營養午餐、教科書免書籍費，還有長者配戴免費老花眼鏡，透過許多政策照顧大、小朋友。

林姿妙強調，未來會透過推動交通、經濟、生活，3大面向19類縣政工作，為鄉親實踐幸福藍圖。她指出，「縣民的小事就是縣府的大事」，而永續發展的環境，是縣民對政府的期待，也是她擔任縣長最重要的責任，她與縣府團隊會持續以民意為依歸，讓宜蘭更好。

今林姿妙在縣民大廳宣誓就職後，隨即前往縣府多媒體簡報室，主持副縣長及政務一級主管的布達及宣誓典禮；有副縣長林茂盛、社會處長林蒼蔡、勞工處長林文裕、秘書處長曾成陽及文化局長呂信芳等5人，均為現任的小內閣成員，其中副縣長一職，由原縣府秘書長林茂盛升任。

林茂盛則表示，就位置的調整，心態也跟著調整，以往秘書長職務負責對內的溝通協調，及相關業務的傾聽跟推動；而縣長給予這樣的機會，將承襲縣長的指示，整個團隊會依施政大綱、計畫，逐步循序推動，尤其縣長常提的交通建設、社會福利、教育等各方面，都是要持續精進並加快速度，逐步落實相關的政策。