12月25日是耶誕節，台北市立動物園特別為兩棲爬蟲動物館的動物準備耶誕大餐，透過營養師及保育員準備「果蠅上樹」、「蔬菜水果蛋沙拉」、「翠嫩桑葉」等餐點，以配合動物們的食性，動物園也歡迎民眾走到兩棲爬蟲館觀察動物們的進食狀態。

由於兩棲爬蟲館的動物種類眾多，保育員須依據其食性準備餐食。動物園舉例，肉食性兩爬動物像是蛇類需進食活體動物、小型蛙類則以食用昆蟲為食；草食性如象龜、綠鬣蜥等，需要進食大量粗纖維含量較高的草本或灌木植物及蔬果類；雜食性的如澤龜等，食性則介於兩者之間。

園方指出，整體而言，為兩棲爬蟲館準備的食材大致分成活體食餌類、魚肉及蛋品類、草本或灌木植物、蔬果類、人工飼料及礦物質和維生素添加劑等。再由營養師調配出適合的食譜，由保育員負責準備適宜且足量的食物，以維持動物健康、生長與繁殖所需。

動物園表示，準備餐點時亦會考量兩爬動物習性及天氣等狀況，比如希望模擬動物在野外的取食狀況，並避開不利於兩爬動物的食物。另外，由於兩爬動物食量在天冷時會降低，園方會調控食物份量。

當食材到位，會由保育員為動物們調配兼具健康及營養的餐點，如「果蠅上樹」、「蔬菜水果蛋沙拉」、「翠嫩桑葉」，園方表示，希望兩爬動物朋友們都喜歡他們的「聖誕大餐」，不過對動物們而言，定時定量才是保持健康的不二法門，也呼籲民眾不要餵食園區內動物。

園方表示，12月份的動物園園區充滿耶誕節氣氛，歡迎大家到動物園走走，感受一下冷冷的動物園，更歡迎大家走到後區的兩棲爬蟲館，好好觀察一下動物們的食物和進食狀態。