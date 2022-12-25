校方於今天發表3點聲明，強調全力配合司法偵辦調查。(陳世宗翻攝)

耶誕夜中部一所大學被爆校園醜聞！南部1名女網友在一所大學DCARD貼文揭露，該校一名年輕已婚男性教授遭已畢業女學生指控性騷擾？指該名教師十月初到台南參加研討會邀約女學生見面，卻以到旅館放行李為由，對女學生性騷，被害人應該不只1人。校方表示，本案將進入司法程序，全力配合司法偵辦調查。

女網友DCARD指控，「該系送耶誕禮物來囉！」她們是該校的畢業生，今年十月發生一件令人非常震驚與震撼的事；該名已婚男老師到台南參加一場學術研討會，他邀約前助理（剛畢業學生），出來見面看看她的近況。

未料見面當天！該名男老師以到旅館放行李為由，請女方陪他先到旅館一趟，沒想到進房間後，就發生一連串性騷擾女生的行為，女生試圖閃避，但因過於驚嚇而愣住；男方的碰觸已經明顯逾越師生，及男女之間該有的身體界線，讓女方至今受到極大的創傷。

女網友說，該名男老師曾是她非常信賴的老師，且還在已婚狀態下，做出這樣的行為，讓女生身心都受到巨大傷害，更瓦解她長久以來對於「老師」這個角色的信任。老師也有女兒，假設這件事是發生在自己的小孩身上，一定也會非常氣憤的吧！

女網友表示，這件事情本身，老師在權力不對等狀態下，逾越女方的身體界線，這一個過程本身就是一個犯罪行為，雖然受害者已經從學校畢業，也許這件事情會石沉大海，法律也可能無法還受害者一個公道，但仍希望未來不會有任何學生再受到傷害，受害者不只1位，請老師負起一切責任離開學校。

校方今天強調，該校於十月接獲相關舉報後，第一時間便啟動調查，並依照規定完成所有協助及程序。因當事人並非在校學生或教職員，依規定學校無權介入調查，須待校外法定機制處理。本案將進入司法程序，校方全力配合司法偵辦調查。