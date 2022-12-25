選舉期間時任桃園市長的鄭文燦、桃園市長候選人的鄭運鵬、新聞評論員、鄭圭汮、桃園市議員候選人李柏瑟言論涉及到桃園市長張善政擔任宏碁副總時主持的農委會研究案抄襲，遭張善政提告誹謗、意圖使人不當選，張善政委任律師、新黨發言人陳麗玲在臉書發文，指張善政已經撤告。

張善政擔任宏碁副總主持的農委會農業電子化研究計畫被控抄襲，選舉期間張善政競辦發言人何元楷9月1日下午在陳麗玲陪同下，狀告鄭文燦、鄭運鵬，鄭圭汮和李柏瑟誹謗和意圖使人不當選，當時希望以訟止謗、遏止歪風。

陳麗玲表示，選舉是一時的，而秉持善的理念，是一輩子的事。所以張善政在21號就任前就告訴她，撤銷先前提出的誹謗訴訟。陳麗玲提到，也許大家覺得應該要給壞人教訓，但是誹謗是小罪，最多只能判易科罰金，桃園市政才是大事，應該把心力關注在市政，希望大家能夠好好支持市長，同時也能夠當吹哨人，在市政有問題之前，就能夠讓市府知道，這樣才符合善政治理的概念。

桃園地檢署表示，承辦檢察官收到公文後，將依法撤銷告訴。

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