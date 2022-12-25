「台灣擁有半導體製造優勢，量子科技就一定會領先嗎？」鴻海董事長劉揚偉25日出席「量子電腦暨資訊科技與TAQCIT年會」時，拋出台灣對量子科技常見的迷思，劉揚偉打了個比方，會做半導體未必就懂得量子科技，就好像會做汽車，不代表一定會做飛機一樣，但台灣可以半導體的先進製程為基礎，去發展量子電腦高階零組件，從設計、周邊系統等角度切入，而不是在心態上，把它當成是一種優勢。

鴻海研究院的NExTForum在科技界蔚為年度盛事，但很少有人知道，為何舉辦時間會選在3月3日、6月6日、9月9日、12月12日舉辦？除了方便大家記憶外，劉揚偉透露，也與鴻海在2020年12月12日和台灣量子電腦暨資訊科技協會（TAQCIT）合作舉辦第一屆「台灣量子科技共識論壇」有關，這是一場全台首次大規模，也具備產、官、學面向的量子計算論壇。

劉揚偉指出，鴻海在量子科技的投入很多，但相信外界最近討論最多的，就是鴻海和周美玲導演合作的《Q18》。《Q18》是台灣第一部結合量子科技的影集，其中「Q」是取其量子Quantum的英文，「18」則是台語「骰子」的諧音。

鴻海之所以想拍《Q18》？主要是希望透過《Q18》的播出，給年輕世代一些引導與啟發，讓他們對量子科技產生興趣，畢竟台灣以科技立國，如果可以善用科技領域上的優勢，朝科幻片的方向去走，相信可以走出有別於大陸、韓國的風格。

劉揚偉也重申，第二次量子科技革命就將到來，如何利用量子科技來創新應用、創造價值，是目前很值得思考的議題。

除了為量子科技導入新的創新應用，鴻海也在量子科技的人才的培育和研究上努力紮根，其中2020年成立的鴻海研究院量子計算研究所，成立迄今共計發表了19篇論文，其中還有多篇被頂級學術期刊所接受；另也透過「鴻海科技獎」的舉辦，發掘量子科研人才，截至今年止，共計發出超過新台幣900萬元的獎學金。

除了人才的發掘，鴻海教育基金會也著手開辦暑期高中量子計算學習營、師培營，總共累計超過1,200位師生參與；今年底還將推出量子漫畫，以及高中量子教科書，讓量子教育往下紮根，累積台灣的量子人才庫。

劉揚偉重申，台灣對量子科技有一個迷思，就是台灣在半導體有製程上的優勢，所以一定會領先，但其實沒這麼簡單，量子計算的核心在於量子疊加與糾纏，這不是單純靠先進半導體製程就能達到，面對量子科技的崛起，台灣不能沿用過去的心態與思維，必須找到明確的發展方向與目標，才能急起直追！

劉揚偉指出，量子電腦的核心在於硬體，基礎是量子位元晶片，台灣在晶片製程、封裝、周邊線材以及控制位元較為擅長，可以考慮以半導體的先進製程為基礎，去發展量子電腦高階零組件，並從設計、周邊系統等角度切入。

另在發展過程中，台灣也需要培養軟體方面的人才，著力於量子位元的糾錯、程式語言，進而全面掌握量子電腦的整體技術，更重要的是，要和國際之間做接軌與交流，這樣台灣的量子科技不單能「走出去」，更重要的是，還能「引進來」。