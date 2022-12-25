台南市議會正副議長選舉，民進黨議長候選人邱莉莉獲得36票，首輪直接過半當選議長，副議長候選人林志展獲得32票，同樣首輪直接過半當選副議長。

台南市議長邱莉莉表示，感謝黨內同志，讓民進黨在台南可以展現團結改革的決心，贏回台灣的第一站就從台南開始發起。未來台南市議會也會用最謙卑的態度，推動「新議會改革方案」，以市民議會、陽光行動、草根立法為主張，讓議會回歸市民。

特地來到台南坐鎮的中評會主委賴瑞隆也表示，感謝所有黨籍議員，共同團結一致投票，贏得高雄、台南議長選舉，特別是在民進黨九合一敗選低迷時刻，這樣的團結勝選格外重要，期許所有黨員同志繼續團結改革，擦亮清廉勤政愛鄉土的創黨價值，重新喚起台灣人民的信任與期待。

而其中擔任督導小組召集人的黃偉哲市長，在最後關頭再一次拜託黨團成員尊重黨團的決議，請團結一致，為民進黨留一口元氣，展現改革進步的決心，重拾人民對民進黨的信心。