近日爆出「假承攬真僱傭」打掃阿姨，網路書店博客來遭砲轟抵制，統一超商委任律師劉韋廷今（25）日公開打掃阿姨23秒錄音檔，也轉述阿姨家人想法，雖然心疼媽媽，但認為新聞不用鬧這麼大，也不用讓公司名譽掃地，雙方於昨日聖誕夜已達成和解。

劉韋廷25日在臉書公開打掃阿姨23秒錄音檔，內容說道「2022年12月24日下午和博客來達成協議的內容，為博客來公司彌補過去21年應給我的費用，多謝大家，也感謝博客來」。

劉韋廷同時轉述阿姨的家人看到新聞才得知媽媽的處境，雖然心疼媽媽真的不是承攬關係，應該要回復僱傭關係下勞基法的權益，但也不用新聞鬧這麼大，也不用讓公司名譽掃地，甚至連總經理都換人，阿姨要回去公司上班也很不好意思，所以也先解除跟陳律師的委託。

劉韋廷透露，博客來公司跟阿姨及家人見面致歉，除了回復這21年依照勞基法該有的權利，也願意給阿姨更優的補償，但阿姨跟家人的想法，只是單純要爭取應有的權益，在聖誕夜雙方達成和解，「希望讓阿姨回到他本來的生活，剩下的就讓公司去承擔就好」。