震大金鬱金香酒店下午茶時段以草莓為主題推出「莓好午茶組」。(震大金鬱金香酒店提供)

粉紅商機來襲！12月草莓開始盛產，酸酸甜甜的草莓是冬天裡誘人的美味，趕搭粉紅色商機，餐飲業者紛紛推出吸睛的草莓盛典搶市。台中震大金鬱金香酒店自助百匯推出草莓美食吃到飽，業者透露：「近期的草莓受氣候影響，價格不便宜，吃2盤新鮮草莓就回本了。」而人氣餐廳「JAI宅」則以「festival慶典」為主軸，打造高顏值草莓饗宴，預料再掀起一波打卡熱潮。

台中震大金鬱金香酒店推出「戀戀草莓季 草莓無限放題自助午餐」。(震大金鬱金香酒店提供)

台中震大金鬱金香酒店是台中港海線11月初剛試營運的國際品牌酒店，「Hoi Bistro ＆ Bar禾憶」餐酒館為吃到飽形式的餐廳，推出期間限定「戀戀草莓季 草莓無限放題自助午餐」，除了豐盛好料吃到飽，還提供了約10款的草莓美食無限量供應。

「戀戀草莓季」嚴選大湖產地直送的新鮮草莓，透過甜點主廚精心製作出一道道時令草莓甜點，包含草莓派、草莓慕斯蛋糕、草莓塔、鮮榨草莓汁等，還有整盤滿滿的草莓佐煉乳；此外，餐廳還提供高檔的Haagen Daz冰淇淋吃到飽，平日午餐590元加1成，假日每人680元加1成。當月壽星用餐，事先訂位，2至10人同行可享88折壽星優惠。同時期下午茶時段也推出「莓好午茶組」，任選單片甜點一份及咖啡茶飲一杯，組合價250元加1成，「戀戀草莓季」只在午餐餐期和下午茶時段供應，販售至明年1月20日止。

森林系餐廳「JAI宅」今年以「festival慶典」的概念，推出多款吸睛草莓美食。(JAI宅提供)

「草莓雙心布丁」酸甜交融的滋味猶如碰碰車般衝擊味蕾。(JAI宅提供)

近年爆紅的森林系網美餐廳「JAI宅」，每季總會推出以當令水果製作的一系列吸睛美食，今年的草莓季，業者以「festival慶典」的主要概念來演繹酸甜的草莓季，甜點主廚以大湖草莓融入遊樂園主題中，打造五款草莓點心，每款都好拍好吃，讓人少女心噴發。

「草莓薄餅圓舞曲」甜鹹交織，不是螞蟻人也可享用。(JAI宅提供)

從芋頭到芒果，「JAI宅」總是卯足勁在節令食材上玩花樣攫取粉絲目光，店內最熱門的台柱美食「瀑布提拉米蘇」，本次因應草莓季華麗大變身成為「雙層草莓瀑布」，大湖草莓層層堆疊後，主廚再一次淋上特製手作莓果瀑布、特調檸檬草莓淋醬，雙重醬汁搭上原味戚風蛋糕，酸甜入味又不甜膩，兼具視覺、味覺、嗅覺與觸覺的多感體驗，甜點團隊推陳出新的創意由此可見。

此外，還有老少咸宜的「草莓雙心布丁」，團隊以香草籽搭配手製焦糖苦甜醬，製成軟嫩可口的布丁，布丁周圍鋪滿新鮮草莓丁，滑順又有濃郁焦糖香的「草莓雙心布丁」，酸甜交融的滋味猶如碰碰車般衝擊味蕾。「綿綿雲朵草莓牛奶」則是與在地小農合作，選用職人乳品調製成草莓牛奶，並擠上新鮮奶油，最後放上數顆飽滿鮮甜草莓做為點綴，酸酸甜甜的濃醇乳香，入口滑順濃郁，「彷彿躺在漂漂河上舒適美好」網友如此形容這款草莓飲品。另有超夯的「草莓朵朵生乳捲」，以及用大量草莓再淋上新鮮煉乳，甜鹹交織的「草莓薄餅圓舞曲」，草莓控要把握機會嚐鮮。