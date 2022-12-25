問世間情為何物，直教人生死相許！大陸湖南省長沙市岳麓區有位男子認識了來自湖北省的女子，2人就這樣一見鍾情，並在1個月後決定要結婚，沒想到，2人卻遇上車禍，女子遭撞擊後下半身癱瘓，但男子並未因此放棄，並不顧家中爸媽反對，決定將女子接回家照顧，並且相知相守了30年之久。

綜合陸媒報導，大陸湖南省長沙市岳麓區，30年前有1名許姓男子與來自湖北省的黃姓女子一見鍾情，2人在相戀1個月後，決定要結婚領證書，豈料，2人卻在前往領結婚證書的路上遭遇車禍，黃女因遭到撞擊後下半身終身癱瘓，不過許男並未此拋棄黃女，反倒是不顧家中父母的反對，將黃女接回家。

由於黃女下半身癱瘓不能生育，2人便領養了1名女兒，當了26年的男朋友許男，終於在2019年與黃女順利結婚，領到結婚證書，正式成為夫妻，如今許男已經年過60，照顧妻子的承諾依舊存在，他表示「戀愛時說過，要照顧她一輩子，我就一定會遵守」，2人就這樣相知相守了30年之久。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「這樣執著愛情的男人罕見，也時在令人感到欽佩」、「這才是一見鍾情，終身相托」、「所以說真愛絕對存在，只不過能遇到它的幸運兒佔少數」、「世界上竟然真的有這樣的好男人」、「太偉大了，真的一般人做不到」、「這是人性，不只是愛情」、「絕世好男人」、「領養的女兒長得像他們，或許這就是緣份」。