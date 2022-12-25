台北市長選戰後，前台北市副市長黃珊珊目前人到美國探親，她透露，想把交通大學科技法律研究所的論文寫完，這也是她今年最大的聖誕心願。

黃珊珊今(25日)在臉書粉專貼文表示，2005年她在當議員時考上交大科法所，但是當時太忙沒時間寫論文，所以學分修完就放棄了，沒拿到碩士學位，但她一點也不後悔，因為她是去學習的，不是為取得學位才唸書的。現在很多政治人物的論文出包，就是因為他們的目的是拿學位，動機不正當，當然會出事。

黃珊珊接著表示，交通大學科技法律研究所的課程非常實用，研究所的要求也超級嚴格，他們當時還把所長當成「大魔王」，但是從那裡可以學會台大法律系基礎法學以外很多實務課程，智慧產權、生物科技、法律經濟分析等等，對她當律師、從政都有很大的幫助。而全英文教學，更是場硬仗，大魔王老師劉院長這次選舉幫她站台助講，讓她很想重新把論文寫完，這也是她今年最大的聖誕心願。

黃珊珊說，在這裡認識了很多新朋友，聖誕節，台灣來的餐廳老闆娘招待他們享受家鄉味，吃到割包和湯圓時，眼淚都快掉下來，他鄉遇故知，就是這種感覺吧！她跟兒子也將到朋友家一起過聖誕，無論古今中外，愛與關懷，是這世界最善良的力量，祝大家聖誕平安，新年快樂。