福爾摩沙台新夢想家25日主場背靠背對決新北國王，本場賽事吸引滿場3000名球迷至主場應援，夢想家全場與對手拉鋸互有來往，上半場僅落後4分，可惜下半場團隊體力下滑，投籃命中率下降，雖一度超前比數但未能延續氣勢，終場就以90比99惜敗。

首節夢想家延續昨日的火燙手感，單節進帳5記三分球，其中林俊吉個人外線貢獻兩顆拿下8分，繳出百分百命中率，不過對手也展現猛烈攻勢，首節夢想家些微落後。次節，夢想家團隊打出一波7比1一度逆轉戰局，隨後持續與對手拉鋸，吉爾貝克單節攻下11分，幫助球隊緊咬比分。易籃後，夢想家體力下滑單節僅拿18分，決勝節夢想家企圖吹起反攻號角，一度追近僅剩5分差，可惜氣力放盡未能扭轉戰局。

台新夢想家總教練朱利爾斯表示，本場在籃板方面未能有效鞏固，雖在賽前有特別針對這個狀況設定作戰方針，不過可惜沒有執行得非常好。本場繳出16分、4籃板與3助攻的錢肯尼也提到，團隊今天沒有全場都專注於作戰計畫之中，「中間其實都有打出屬於我們的團隊風格，球的流動也都非常順暢，可惜沒有一直延續攻勢，特別在第一節讓對手太輕易取分，我們會在下場客場賽事前針對問題進行調整！」

今日夢想主場充滿滿滿的聖誕氛圍，邀請球迷穿上最「聖誕」的裝扮，並於中場挑選出最認真、最符合節慶主題裝扮的球迷送出大獎台新point 6666點，點數1元為現金1元！球團也特別與球員以及Formosa Sexy女孩們一同舉辦最認真的交換禮物活動，邀請球迷們同樂，遊戲區多項有趣的聖誕體驗遊戲，也大獲球迷好評，一同成功度過最認真的聖誕假期！夢想家下場賽事31日傍晚5點將前進新竹縣立體育館踢館新竹街口攻城獅，力拚對戰勝利！