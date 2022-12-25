豪門皇家馬德里本季以11勝、2平、1負取得35積分，排在西甲聯賽第2名的位置，只差本賽季整合成功的榜首巴薩隆納2分，季前為了迎接姆巴佩（Kylian Mbappé）的到來卻以失敗收場，皇馬的補強工作因此被打亂。不過根據《馬卡報》記者迪亞茲（Jose Felix Diaz）報導，皇馬已經不打算尋求姆巴佩加盟，英格蘭19歲超新星貝林罕（Jude Bellingham）及世界杯最佳新人E.費南德茲（Enzo Fernández）成為球團首選補強目標。

世界盃勇奪金靴獎的精采表現，讓姆巴佩的名字重新跟皇馬搭上線，傳出皇馬願意在明年夏天支付天價違約金買斷球員合約，不過迪亞茲卻潑出了冷水，表示皇馬已經放棄簽下了姆巴佩。

迪亞茲指出，考慮克羅斯（Toni Kroos）及莫德里奇（Luka Modrić）已經步入職業生涯後期，皇馬將中場列為首要補強重點，目前在德甲多特蒙德效力的貝林罕，以19歲的年紀入選英格蘭國家隊，並在今年世界盃舞台打進1進球及1助攻，展現超齡的球技。

另外皇馬也正考慮補進世界盃最佳新人E.費南德茲，他在幫助阿根廷奪冠後受到眾多豪門關注，2位球員不斐的身價會替皇馬帶來不小負擔，在前鋒陣容仍屬完善下，姆巴佩並不在皇馬的補強計畫中。