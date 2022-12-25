2022年台北城市盃青少年棒球錦標賽25日在天母棒球場上演投手戰，前中職左投黃欽智之子、台北長安國中黃宥銘主投6局無失分，助隊以2比0完封新北新泰國中。

黃宥銘第2局雖被敲三壘安打，隨後連飆2K化解危機，後4局只再讓1人上壘，與新泰先發投手高正惟同場競技，高正惟前4.2局沒被敲安，站上打擊區還敲出三壘安打，可惜第6局因游擊手失誤丟分，讓長安拿下2連勝。

繼承父親好身材的黃宥銘，今年才國三已經長到184公分，只差爸爸6公分，他笑說很感謝爸爸的基因，以及愛棒球的心，「平常有機會他也會帶我去練球，傳授一些投手丘上的心態、觀念，滿受用的。」

黃欽智不僅愛棒球，也愛寶貝兒子，今天賽前插曲，黃宥銘有戴角膜塑型片矯正視力，但臨時需要人工淚液，急電父親「快遞」送到球場，可說是黃宥銘好投的幕後功臣，「其實我都會準備，但今天不太舒服，就請爸爸跑一趟，很感謝他。」

對手新泰的總教練正好就是黃欽智的前隊友梁如豪，梁如豪笑說：「我覺得黃宥銘的身材、協調性都比他爸爸還要好，很可能青出於藍，雖然他們今天贏了我們，能看到下一代的孩子這麼優秀就是最棒的事。」

而本屆「新同學」新竹市虎林國中雖然前役以0比24不敵長安國中，今天打起精神，從開路先鋒曾定淮開始連敲3安，首局就攻下4分，可惜最後仍以4比8遭到嘉義民生國中逆轉。

虎林總教練田力說：「我們是新球隊，球員大多才一年級，目標是來學習經驗，今天第1局打成那樣我也嚇一跳，代表他們有把鬥志拿出來，輸球我不是很在意。」

虎林2020年因故解散球隊，隔年重新再來，田力表示，校長還是希望新竹能有多一點球隊，讓孩子可以留在新竹，預計明年也會把宿舍準備好，讓偏鄉的小朋友可以住校，免於舟車勞頓。